Сегодня 11:10 Обновленную привокзальную площадь открыли в Павловском Посаде 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа Подмосковье

Торжественное открытие новой благоустроенной привокзальной площади прошло в Павловском Посаде. Теперь это современное и комфортное пространство для жителей и гостей города.

Ключевой особенностью новой зоны отдыха стало гармоничное сочетание современного дизайна и глубокого уважения к местным традициям. Создатели проекта сознательно обратились к культурному коду города, чтобы это место было не просто красивым, но и родным, узнаваемым для каждого. Для самых юных жителей создана игровая зона в виде яркого паровоза, который идеально вписывается в тематику железнодорожного вокзала.

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Для комфорта посетителей выполнено асфальтирование проездов и парковки, уложена современная тротуарная плитка, установлено новое наружное освещение и стильная автобусная остановка. Безопасность движения обеспечена всеми необходимыми дорожными знаками, а территорию украсили новые деревья и газоны. В рамках проекта, который завершился в 2025 году, было уложено более 16 тысяч квадратных метров дорожных покрытий и высажено 1,2 тысячи деревьев и кустарников. Стоит отметить, что сама площадь прилегает к историческому зданию вокзала, построенному в 1861 году, которое в 2026 году отметит 165-летний юбилей.

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

На торжественной церемонии открытия присутствовали почетные гости: депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Геннадий Олегович Панин и депутат Московской областной Думы от партии «Единая Россия» Линара Раимовна Самединова. Особые слова благодарности за поддержку проекта и качественно выполненную работу были выражены в адрес президента России Владимира Владимировича Путина, губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, регионального правительства и компании-подрядчика.

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

«Новая площадь, без сомнения, станет любимым местом для прогулок, встреч и отдыха. Приходите и оцените сами, как преобразился наш город!» — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.