Обновленную детскую площадку открыли в поселке Малаховка в Люберцах
Возле дома № 59 на Быковском шоссе в поселке Малаховка городского округа Люберцы на месте устаревшего игрового комплекса открыли обновленную детскую игровую площадку. Работы выполнены по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков подчеркнул, что там в кратчайшие сроки полностью заменили основание и покрытие, установили современные игровые элементы. Все конструкции отвечают требованиям безопасности.
В честь открытия обновленной площадки во дворе состоялся праздник с угощениями для маленьких жителей.
Напомним, ранее новая детская площадка по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева была построена в Малаховке во дворе домов № 11, 12 и 13 на Быковском шоссе.
Всего в текущем сезоне в городском округе Люберцы откроют три губернаторские площадки, а также обновят старые и установят новые 34 детские и игровые площадки. С их полным перечнем можно ознакомиться на сайте люберцы.рф.