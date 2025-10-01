Обновленную детскую площадку открыли в поселке Малаховка в Люберцах

Возле дома № 59 на Быковском шоссе в поселке Малаховка городского округа Люберцы на месте устаревшего игрового комплекса открыли обновленную детскую игровую площадку. Работы выполнены по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В честь открытия обновленной площадки во дворе состоялся праздник с угощениями для маленьких жителей.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков подчеркнул, что там в кратчайшие сроки полностью заменили основание и покрытие, установили современные игровые элементы. Все конструкции отвечают требованиям безопасности.

Напомним, ранее новая детская площадка по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева была построена в Малаховке во дворе домов № 11, 12 и 13 на Быковском шоссе.

Всего в текущем сезоне в городском округе Люберцы откроют три губернаторские площадки, а также обновят старые и установят новые 34 детские и игровые площадки. С их полным перечнем можно ознакомиться на сайте люберцы.рф.