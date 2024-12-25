Обновление зрительного зала Дома культуры завершили в селе Ашитково

Модернизация учреждений культуры в городском округе Воскресенк проводится регулярно, в том числе благодаря проектам инициативного бюджетирования. Дома культуры становятся более комфортными для посетителей, что особенно важно в канун приближающихся новогодних праздников.
Жители села Ашитково проголосовали за обновление зрительного зала в доме культуры. В результате там установили новые кресла и современное оформление сцены, что помогает создать необходимую атмосферу в зале.
Благодаря новому интерьеру сельчане будут с большим удовольствием посещать развлекательные мероприятия и концерты, которые регулярно проводят в Ашиткове.