Обновление Центрального парка стартовало в Щелкове

Центральный парк культуры и отдыха в Щелкове временно закрыт для посетителей с понедельника. На его территории стартовало масштабное благоустройство, которое обещает изменить облик любимого места отдыха жителей.

Реконструкция затронет площадь в 15,5 гектара. В рамках проекта планируется создать множество тематических зон, которые будут полезны для людей всех возрастных категорий.

Одним из ключевых элементов нового дизайна станет событийная площадь, расположенная у восточного входа. Здесь появится круглый навес, оборудованный качелями, а также клумба. Кроме того, в парке будет обустроена длинная набережная. На круговом перекрестке, образованном двумя главными аллеями парка, планируется создание цветника с ночной подсветкой.

Изменится и расположение автогородка: его перенесут в более удаленную часть парка, где создадут тематическую зону, разделенную на две части — «город» и «пригород».

Дополнительно в парке появится специальная площадка для выгула домашних животных, где будет предусмотрено хранилище для собачьего инвентаря, что сделает прогулки с питомцами более удобными.

В рамках благоустройства также предусмотрено создание новых спортивных и детских площадок, установка аттракционов, скамеек и урн, а также камер наблюдения для обеспечения безопасности. Вся территория будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения.