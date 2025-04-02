Обломки истребителя времен войны нашли в Наро-Фоминском округе

Фрагменты американского истребителя «Аэрокобра» обнаружили близ деревни Головково. В глухом лесу их заприметил местный охотник и сообщил об этом поисковикам.

Руководитель научно-поисковых проектов Центра современной истории Сергей Катков рассказал, что был найден один из обломков, на котором виднелись нечеткие трафаретные цифры. «После небольших реставрационных работ, проведенных уже дома, мы поняли, что это — заводской номер самолета», — объяснил он

Дату и причины катастрофы удалось установить достоверно. 22 февраля 1945 года во время тренировочного полета радиосвязь с пилотом была утеряна, а вскоре местные жители сообщили об авиакатастрофе. В те годы истребитель «Аэрокобра» поставлялся в Советскую армию по программе ленд-лиза. Именно на таких самолетах воевали легендарные асы Иван Кожедуб и Александр Покрышкин.

«По обнаруженным деталям удалось установить, что это действительно американский самолет П-39 „Аэрокобра“. В ходе работ были обнаружены не только фрагменты истребителя, но и костные останки и личные вещи пилота. В результате огромной проделанной с ноября работы удалось выяснить имя нашего героя», — сообщил руководитель поискового отряда «Бумеранг-ДОСААФ» Федор Пущин.

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