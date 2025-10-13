Областные соревнования по робототехнике прошли в Богородском округе

Старокупавинский лицей Богородского городского округа стал площадкой для I Региональных соревнований «RoboUp» по робототехнике и управлению беспилотными летательными аппаратами. Юные инженеры и пилоты со всего Подмосковья демонстрировали там свои таланты.

На состязаниях представили несколько направлений. Самыми зрелищными стали «Робототехника». В рамках «Сумо» роботы-тяжеловесы сражались за лидерство на круглом ринге. А в «Робо-Битве» развернулись настоящие баталии, где машины проявляли не только силу, но и тактику.

Также участники продемонстрировали свои навыки в пилотировании дронов. Ребят ждало испытание «Квадрокоптеры: Полоса Препятствий», требующее молниеносной реакции и виртуозного управления.

Участники показали невероятную волю к победе, креативный подход к инженерии и блестящие навыки пилотирования. Так, учащийся девятого класса Центра образования «Богородский» Владислав Горбачев и его наставник Илья Волков одержали блестящую победу. В сложнейшей номинации «Полоса препятствий» Владислав показал высший пилотаж в прямом смысле этого слова, обойдя сильнейших соперников со всего региона.