Областные соревнования по армрестлингу среди юниоров прошли в Подольске

В спортивном комплексе «Подолье» прошли соревнования по армрестлингу среди юниоров. В них приняли участие 74 спортсмена из девяти команд Подмосковья.

Победу в командном зачете одержала команда из Протвина, завоевавшая первое место. На втором месте оказались представители Подольска, а замкнули тройку лидеров спортсмены из Реутова.

Особенно отличились юные армрестлеры из Подольска. Золотые медали завоевали Ярослав Трофимов в весовой категории до 60 килограммов и Матвей Палчей в категории до 65 килограммов. Серебряные награды достались Ивану Надежину, Петру Змиевскому и Самвелу Топузяну. Бронзовые медали получили Илья Бортник, Тигран Топузян и Андрей Вербицкий.

На открытии соревнований участникам напомнили, что армрестлинг — это не только физическое противостояние, но и интеллектуальная игра, где важны техника и стратегия. Подготовка спортсменов проходила в спортивном комплексе «Подолье» и центре «Альянс Спорт», где ребята регулярно тренируются под руководством опытных наставников.

Эти соревнования стали отличной возможностью для юных спортсменов проявить свои способности и обменяться опытом, а также вдохновили многих на новые достижения в мире спорта.

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