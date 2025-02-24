Областной турнир по лыжным гонкам памяти Анфисы Резцовой прошел в Химках

На стадионе «Снежинка» в Химках прошло первенство по лыжным гонкам, посвященное памяти заслуженного мастера спорта, трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. В соревнованиях приняли участие более 300 человек со всего Подмосковья.

Гонки проходили в свободном стиле, дистанции распределили в зависимости от возраста лыжников. Самые маленькие участники, 2015 года рождения и младше, преодолели 700 метров. Для спортсменов младшей, средней и старшей возрастных категорий дистанция составила три километра.

По словам депутата Совета депутатов Юлии Мамай, занятия спортом развивают не только физическую подготовку, но и личностные качества.

«Любой спорт очень хорошо развивает дисциплину, целеустремленность и волю к победе. Эти качества полезны не только в спорте, но и в повседневной жизни, помогая достигать поставленных целей и преодолевать трудности», — отметила она.

С помощью жеребьевки определили стартовые номера участников, обеспечивая всем равные условия для соревнований. Этот турнир не только дает возможность выявить сильнейших лыжников, но и сохраняет память о выдающейся спортсменке.