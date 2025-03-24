Областной семинар для директоров домов культуры прошел в Наро-Фоминске

Мероприятие «Трансформация домов культуры Подмосковья: прозрачнее, доступнее, проще» состоялось во Дворце культуры «Апрелевка». В нем участвовали руководители органов управления культуры и директора домов культуры Подмосковья.

Гостей семинара встречали сотрудники и артисты Дворца культуры, а также музыканты Сергей Новоселов и Иван Фомушкин. Александр Касьянов в образе основателя Апрелевского завода грампластинок Готблиба Молля познакомил участников мероприятия с историей создания и развития Дворца культуры, а художественный руководитель ДК Наталья Аракелян провела экскурсию.

Все желающие смогли принять участие в создании картин, посвященных Дню работника культуры и сделать фото на память с артистами ДК в интерактивных фотозонах «Говорит и показывает землянка!» и «Советская квартира». В фойе была организована выставка-ярмарка рукодельниц Апрелевки Жанны Сотсковой, Анны Субботиной и Марины Горкуновой, а также экспозиция творческого объединения «Наша мастерская».

На семинаре эксперты поделились с участниками своими знаниями и практическими рекомендациями, которые помогут директорам улучшить работу своих учреждений.

В завершении мероприятия для гостей выступили участники Театра песни «Лилиум».