Областной проект для школьников «Пора все знать» запустили в Щелкове

Региональная программа рассчитана на учащихся старших классов. Проект реализуется на базе Щелковского перинатального центра при поддержке администрации муниципалитета.

Участниками проекта стали 30 учеников школы № 4 имени Петра Климука и Щелковского лицея № 7. Медицинские специалисты будут проводить для них обучающие тренинги, практические занятия и ролевые игры, а также помогут ребятам развить навыки, необходимые для создания крепкой и здоровой семьи.

Проект призван обеспечить будущих выпускников всем необходимым для принятия осознанных решений, касающихся их здоровья и будущего. Его целью является просвещение старшеклассников, формирование у них прочных основ семейных ценностей и здорового образа жизни, укрепление взаимоотношений с членами семьи, становление принципов многодетности как тренда.

Напомним, в октябре прошлого года в Щелковском перинатальном центре также открылся центр профессиональной ориентации «Я буду врачом!».