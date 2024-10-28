Областной марафон педагогических достижений провели в Воскресенске

В дошкольном отделении Москворецкой гимназии городского округа Воскресенск состоялся областной форум педагогических достижений. Он объединил свыше 50 воспитателей, педагогов и методистов дошкольных учреждений из разных округов Подмосковья.

Чтобы обменяться передовым опытом, инновационными методиками, а также определить для себя направление дальнейшего развития, Воскресенск посетили более полусотни воспитателей, методистов и преподавателей дошкольных учреждений из различных округов Московской области.

«Мы приехали набраться новых идей, увидеть находки педагогов, которые они наработали. Мы хотим увидеть перспективы дошкольного образования», — сказала методист учебно-методического центр «Коломна» Любовь Безыкорнова.

В прошлом году инструктор физической культуры Станислав Литвинов победил в областном конкурсе «Воспитатель года». Благодаря умению быстро находить общий язык с детьми в этом году педагог успешно выступил на Всероссийском этапе конкурса.

«Сделан акцент на использование различного оборудования на работу с детьми с координацией, проявление инициативы и поддержание интереса к занятиям», — отметил финалист конкурса «Воспитатель года России — 2024» Станислав Литвинов.