Областной марафон педагогических достижений провели в Воскресенске
В дошкольном отделении Москворецкой гимназии городского округа Воскресенск состоялся областной форум педагогических достижений. Он объединил свыше 50 воспитателей, педагогов и методистов дошкольных учреждений из разных округов Подмосковья.
Чтобы обменяться передовым опытом, инновационными методиками, а также определить для себя направление дальнейшего развития, Воскресенск посетили более полусотни воспитателей, методистов и преподавателей дошкольных учреждений из различных округов Московской области.
«Мы приехали набраться новых идей, увидеть находки педагогов, которые они наработали. Мы хотим увидеть перспективы дошкольного образования», — сказала методист учебно-методического центр «Коломна» Любовь Безыкорнова.
В прошлом году инструктор физической культуры Станислав Литвинов победил в областном конкурсе «Воспитатель года». Благодаря умению быстро находить общий язык с детьми в этом году педагог успешно выступил на Всероссийском этапе конкурса.
«Сделан акцент на использование различного оборудования на работу с детьми с координацией, проявление инициативы и поддержание интереса к занятиям», — отметил финалист конкурса «Воспитатель года России — 2024» Станислав Литвинов.
Сегодня для развития дошколят все больше применяют новые современные интерактивы. Например, навыки конструирования и инженерного мышления помогает развивать Stem стена.
«Дети могут выполнять, как словесные инструкции, так и по схемам, доска используется в любой деятельности», — поделилась воспитатель Москворецкой гимназии Инна Никишина.
Интерактивный пол — разработка, основанная на передовых цифровых и проекционных технологиях. Его примеряют как для игровой, так и для образовательной деятельности.
«Мы используем это в занятиях по окружающему миру, по правилам дорожного движения, математике, развитию речи, на развитие логического мышления. Много всего интересного, детям очень нравится», — отметила воспитатель Москворецкой гимназии Мария Пронина.
Местом проведения марафона педагогических достижений выбрали дошкольные группы «Москворецкой гимназии». Это неслучайно: много лет учреждение ведет инновационную деятельность. Оно участвует в национальных образовательных проектах, реализует программу инклюзивного образования для детей с ОВЗ, успешно делится накопленными разработками и берет лучшее от коллег-новаторов.
«Мероприятие очень большое, значимое, здесь у нас участвуют победители и лауреаты различных конкурсов, и они представляют свой опыт», — сказала заместитель директора Москворецкой гимназии Марина Щетинина.
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