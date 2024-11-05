Областной футбольный турнир среди детских команд прошел в Балашихе

Турнир по футболу для детей 2016 года рождения под названием «Футбол надежды нашей», посвященный Дню народного единства, провели в Балашихе. Мероприятие открыл координатор партийного проекта «Детский спорт» и член фракции «Единая Россия» Евгений Николаев, который поприветствовал участников.

В турнире приняли участие юные футболисты из Москвы, Калуги и Московской области, а команду Балашихи представила школа олимпийского резерва «Метеор». Участники соревновались за кубки и медали, демонстрируя свои навыки и командный дух.

«На футбольное поле выходят дети, делающие первые шаги в футболе. Но они являются будущим нашей страны! Я уверен, что патриотизм закладывается с детства, и подобные спортивные турниры вносят в патриотическое воспитание свой весомый вклад», — отметил Евгений Николаев.

В завершение мероприятия победителям и призерам вручили кубки и медали, а лучшие футболисты каждой команды получили памятные призы. Это событие не только способствовало развитию детского спорта, но и укрепило дух единства среди участников.

Турнир «Футбол надежды нашей» может стать традицией, способствующей не только спортивному, но и патриотическому воспитанию подрастающего поколения в регионе.

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