Областной фестиваль «Солнечный круг» прошел в Наро-Фоминске

Традиционный конкурс собрал более 1000 участников. Выступления проходили в течение двух дней.
Программа фестиваля была очень насыщенной. За награды состязались баянисты и аккордеонисты, домристы и гитаристы, а также исполнители фольклора, вокалисты и танцоры.
«Этот конкурс имеет уже большую историю, сегодня мы его проводим в 11-й раз. Когда мы начинали 11 лет назад, количество участников было 220 человек, а сегодня мы подошли к такой цифре — более 1000 человек», — рассказал заместитель директора центральной детской школы искусств «Гармония» Дмитрий Сковородников.
Лучших конкурсантов наградили ценными призами и грамотами за подписью министра культуры Подмосковья. Победителям торжественно вручили еще и почетный кубок.
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