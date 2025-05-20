Областной фестиваль «Солнечный круг» прошел в Наро-Фоминске

Программа фестиваля была очень насыщенной. За награды состязались баянисты и аккордеонисты, домристы и гитаристы, а также исполнители фольклора, вокалисты и танцоры.

«Этот конкурс имеет уже большую историю, сегодня мы его проводим в 11-й раз. Когда мы начинали 11 лет назад, количество участников было 220 человек, а сегодня мы подошли к такой цифре — более 1000 человек», — рассказал заместитель директора центральной детской школы искусств «Гармония» Дмитрий Сковородников.