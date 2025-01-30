Областной этап чемпионата по профмастерству начнется в Подмосковье 1 февраля

Региональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству пройдет в Подмосковье с 1 февраля по 15 марта. В нем примут участие свыше двух тысяч студентов колледжей и школьников.

Участники чемпионата покажут мастерство по 302 компетенциям, среди которых IT, услуги и сервис, творческие профессии, декоративно-прикладное искусство и многое другое.

В Минобразования Подмосковья отметили, что мероприятие направлено на поддержку талантливой молодежи и укрепление кадрового потенциала.

«В мероприятиях на всех этапах вовлечены тысячи работодателей. Это позволяет синхронизировать требования реального сектора экономики к качеству подготовки кадров и систему среднего профессионального образования», — добавили в пресс-службе ведомства.

Студенты и школьники выполнят задания на 56 площадках, среди которых техникум имени Королева, колледжи «Энергия» и «Московия» и другие.