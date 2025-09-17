Областное родительское собрание о безопасности на дорогах проведут в Подмосковье
Областное родительское собрание пройдет в среду, 17 сентября. Мероприятие посвятят профилактике детского травматизма на дорогах.
Спикерами станут министр образования Московской области Ингрид Пильдес и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.
Участники собрания обсудят главные методы профилактики аварий с участием детей, озвучат статистику происшествий на дорогах и проанализируют их причины, а также дадут рекомендации по снижению рисков.
Встреча начнется сегодня 18:40. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на платформе видеохостинга телеканала «360» по ссылке.
