Областное родительское собрание о безопасности на дорогах проведут в Подмосковье

Фото: Министерство образования МО

Областное родительское собрание пройдет в среду, 17 сентября. Мероприятие посвятят профилактике детского травматизма на дорогах.

Спикерами станут министр образования Московской области Ингрид Пильдес и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.

Участники собрания обсудят главные методы профилактики аварий с участием детей, озвучат статистику происшествий на дорогах и проанализируют их причины, а также дадут рекомендации по снижению рисков.

Встреча начнется сегодня 18:40. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на платформе видеохостинга телеканала «360» по ссылке.

