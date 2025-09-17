Областное родительское собрание о безопасности на дорогах проведут в Подмосковье

Спикерами станут министр образования Московской области Ингрид Пильдес и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.

Участники собрания обсудят главные методы профилактики аварий с участием детей, озвучат статистику происшествий на дорогах и проанализируют их причины, а также дадут рекомендации по снижению рисков.

Встреча начнется сегодня 18:40. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на платформе видеохостинга телеканала «360» по ссылке.