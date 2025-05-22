Областная встреча председателей советов домов прошла в Воскресенске

Расширенная встреча в формате выездной администрации прошла в Воскресенске. В ней приняли участие представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

Мероприятие состоялось во Дворце культуры «Химик». На нем встретились активные жители Воскресенска, Луховиц, Коломны, Зарайска, Егорьевска и Серебряных Прудов.

«Жители интересовались благоустройством дворов, содержанием домов, а также социальными выплатами, земельными вопросами, медициной. Мы стараемся привлечь к участию представителей всех ведомств, чтобы они лично ответили на вопросы жителей Подмосковья. Большинство вопросов удается решить сразу здесь», — сказала председатель координационного совета Ассоциации председателей совета многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

Такие встречи проводят в Подмосковье с начала 2025 года. На них председатели советов домов делятся успехами и обмениваются опытом.

«Инициатором такого общения выступило Министерство территориальной политики. Мы получаем межмуниципальную практику, выявляем лучшие практики и используем их, чтобы жителям становилось комфортнее жить в нашем регионе», — добавил исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин.