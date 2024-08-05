Объекты для сдачи ГТО и проведения соревнований улучшат в Подольске

Подольск подтвердил звание спортивной столицы Подмосковья. Городской округ стал лидером по многим показателям, в том числе по сдаче комплекса «Готов к труду и обороне». Благодаря этому продолжится модернизация спортивных объектов.

Глава городского округа Григорий Артамонов провел профильный час по развитию спорта. Он обсудил с депутатами Олегом Паскарем и Алексеем Батиным, а также со специалистами администрации дальнейшую модернизацию объектов и всего направления. На встречу подняли вопрос развития футбола, хоккея, плавания и других видов спорта.

«Постоянно совершенствуем нашу спортивную инфраструктуру. Сейчас устанавливаем освещение на территории физкультурно-спортивного комплекса „Заречье“, ремонтируем раздевалки и завершаем настройку нового светодиодного экрана в спортивном комплексе „Труд“. Здесь же планируем сделать площадку для воркаута», — сказал Григорий Артамонов.

Городской округ готовится к проведению традиционного чемпионата «Битва в Подольске». На ринге встретятся сильнейшие спортсмены со всей страны.

Также продолжается улучшение спортивных объектов: на территории центра «Юность» увеличат площадь парковки, а в школу «Космос» закупят специализированное оборудование для проведения всероссийских соревнований по греко-римской борьбе.

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