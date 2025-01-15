Новым председателем Общественной палаты Воскресенска стал Данила Борисов

Первое пленарное заседание Общественной палаты городского округа Воскресенск нового созыва состоялось в малом зале Дворца культуры «Химик». Участники выбрали председателя, им стал преподаватель Данила Борисов.

Старейший участник Общественной палаты, член Ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области Татьяна Егорова объявила об открытии первого заседания. Состав созыва уже утвердили. В него вошли 45 человек: представители общественных организаций, профессиональных сообществ, лидеры общественного мнения.

Перед собравшимися с приветственным словом выступили заместитель главы городского округа Воскресенск Евгения Романова, начальник управления внутренних коммуникаций администрации округа Мария Степанова и член общественной палаты Московской области Ольга Бурлуцкая.

После утверждения регламента собравшиеся выбрали председателя нового созыва. Большинство участников проголосовали за преподавателя, члена Российского общества социологов, председателя совета многоквартирных домов и волонтера Данилу Борисова. Его заместителями назначили Сергея Алексеева и Екатерину Железняк.

Помимо этого, на заседании утвердили рабочие комиссии и выбрали их руководителей. В новом составе Общественная палата Воскресенска будет работать до 2027 года.