Новый жилой квартал построят в поселке Заречье

Архитектурная комиссия градостроительного совета Подмоскавья согласовала облик будущего квартала в ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцове. В нем построят три корпуса на 650 квартир общей площадью более 44 тысячи квадратных метров. Ожидается, что там поселятся 1,5 тысячи человек.

Согласно концепции квартал продолжает и развивает архитектурный код «Резиденций Сколково», что обеспечивает плавный переход с уже существующей застройкой.

Первый корпус рассчитан на 341 квартиру и 176 кладовых. Фасады оформят в контрастных цветах с фактурной бетонной плиткой под кирпич и фиброцементными панелями. Оконные и дверные проемы будут украшены декоративными элементами с использованием текстур и оттенков благородных металлов.

Во втором корпусе обустроят 132 квартиры, а в третьем — 177. Их объединит общая палитра фасадов.

На первом этаже первого корпуса создадут подземную парковку на 458 мест. Также для жителей будут работать детский сад и магазин.

«Соотношение высоты корпусов и параметров внутридворового пространства обеспечивает не только отличную инсоляцию, но и панорамные видовые характеристики. С верхних этажей откроются впечатляющие перспективы на зеленый массив Мещерского парка», — отметили в Мособлархитектуре.

На фасадах домов установят балконы и террасы без сплошного остекления.

Квартал станет полноценной частью ЖК. В шаговой доступности будет школа на 750 мест, которую откроют уже в этом году.