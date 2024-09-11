Новый врач пополнил штат приемного отделения Воскресенской больницы

В приемном отделении Воскресенской больницы появился новый врач. Еще со школы Анастасия Победенная мечтала помогать людям и облегчать их страдания.

«Врач, на мой взгляд, одна из самых благородных и гуманных профессий, и сейчас, пройдя долгий путь обучения и практики, для меня самая главная награда — видеть у пациента благодарность», — поделилась девушка.

Окончив вуз, Анастасия прошла ординатуру, где трудилась в приемном отделении скорой помощи Рязани. Девушка научилась быстро и точно определять состояние пациента, ставить диагноз и назначать лечение.

«В первую очередь в мои обязанности входит маршрутизация пациентов на основании собранных жалоб и анамнеза, проведённых обследований. Также мне необходимо верно сформулировать диагноз и назначить нужную терапию. Иногда случается так, что пациент поступает в тяжелом состоянии, что требует от меня быстрого и верного решения», — сказала она.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».