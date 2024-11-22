Новый вид закваски для детского творога разработали в Подмосковье

Специалисты научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики группы «Союзснаб» из Красногорска представили уникальную закваску для детского творога, предназначенную для детей до трех лет. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Продукт создали на основе специально отобранных штаммов лактококков из природных источников. Особенность закваски — в ее способности производить творог без кислинки, что важно для детского питания. В составе продукта преобладает легко усваиваемый детьми L-изомер молочной кислоты, а отсутствие протеолитической активности помогает сохранить вкус в процессе хранения.
В ведомстве отметили, что эта разработка открывает новые возможности для создания полезного и вкусного детского творога.
Ремонт фасада дома № 17 в ЖК «Зеленые Аллеи» завершат к концу года
Незаконные граффити и рекламу убрали на дорогах еще в 6 округах Подмосковья
Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области
Кадыров назвал корейца Диму из «Ахмата» причиной слухов о бойцах КНДР на СВО
Кикбоксеры из Ленинского округа победили в региональном турнире
Теннисист из Павловского Посада победил на всероссийских соревнованиях
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте