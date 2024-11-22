Новый вид закваски для детского творога разработали в Подмосковье

Специалисты научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики группы «Союзснаб» из Красногорска представили уникальную закваску для детского творога, предназначенную для детей до трех лет. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Продукт создали на основе специально отобранных штаммов лактококков из природных источников. Особенность закваски — в ее способности производить творог без кислинки, что важно для детского питания. В составе продукта преобладает легко усваиваемый детьми L-изомер молочной кислоты, а отсутствие протеолитической активности помогает сохранить вкус в процессе хранения.

В ведомстве отметили, что эта разработка открывает новые возможности для создания полезного и вкусного детского творога.