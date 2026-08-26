Новый устав городского округа приняли в Лобне

Предыдущий Устав был принят 20 лет назад. За это время изменились законодательство и общественная жизнь, что потребовало его обновления. Документ направят в Министерство юстиции для государственной регистрации.

Депутаты также приняли ряд других решений. Звание «Почетный гражданин города Лобня» присвоено Галине Мамонтовой — основателю добровольческого центра «Свечной блиндажик», активному общественному деятелю и поэтессе. Награда присуждена за значительный вклад в развитие волонтерства и многолетнюю общественную деятельность.

Утверждены изменения в Положение о признании граждан малоимущими: теперь для подтверждения статуса учитываются доходы и имущество семьи за два года (ранее — за один). В муниципальную собственность переданы светофор, две посадочные площадки с автопавильонами и две автобусные остановки на улице Заречной, а также снаряжение народных дружинников.

Утверждены кандидаты для размещения на Галерее Славы в День города — всего 30 человек. Среди них — трудовые коллективы, выпускники, получившие 100 баллов на экзамене, ветераны боевых действий, педагоги, медицинские работники, представители рабочих профессий, сферы культуры и спорта.

Кроме того, в состав Общественной палаты вошли два новых участника — Кирилл Садовин и Анастасия Кручинина.