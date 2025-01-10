Новый «Урок цифры» об использовании нейросетей запустят в Подмосковье 13 января

Подмосковные школьники узнают о безопасном применении нейросетей в рамках «Урока цифры». Занятия начнутся 13 января.

Новые уроки подготовила «Лаборатория Касперского», рассказали в Мингосуправлении Подмосковья. Школьники узнают о безопасном использовании искусственного интеллекта, а также о том, как машинное обучение помогает специалистам по кибербезопасности.

Урок будет состоять из заданий-тренажеров, видеолекций и методических материалов. Они будут различаться для учеников младших, средних и старших классов.

Занятия будут доступны с 13 января по 2 февраля по ссылке.