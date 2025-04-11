Новый урок цифры о квантовых вычислениях проведут в Подмосковье в апреле

Госкорпорация «Росатом» запустила новый урок цифры в школах. Он посвящен квантовым вычислениям. Подмосковные школьники смогут посетить занятия до 28 апреля.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, школьникам расскажут о том, как квантовые технологии могут быть связаны с реальными проектами в области космоса и медицины. Они представят себя в роли ученых будущего, будут решать интеллектуальные задачи и узнают об устройстве квантового компьютера.

Урок будет состоять из интерактивных заданий, видеолекций и методических материалов. Занятия разобьют на три уровня сложности для разных возрастных групп.

Ознакомиться с материалами можно по ссылке до 28 апреля.

Проект реализуют в рамках нацпроекта «Экономика данных».