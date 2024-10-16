Новый участок трассы М-5 сократит путь из Люберец до Москвы на 1,5 часа

Новый участок трассы М-5 «Урал» достроили в Подмосковье. Движение по нему запустят 16 октября. Дорога позволит разрешить проблему пробок и значительно сократит путь из Люберец, Раменского и других округов в Москву.

По трассе каждые сутки проезжает свыше 120 тысяч машин. Долгие годы на некоторых участках дороги скапливались пробки, которые заставляли водителей терять до двух часов времени. Благодаря строительству нового участка в обход поселков Октябрьский и Островцы проблема будет кардинально решена.

Строительство отрезка протяженностью 11 километров началось в 2018 году, после того как его включили в федеральную программу. Завершить работы удалось на 1,5 месяца раньше срока. На восьмиполосной дороге обустроили удобные развязки, путепроводы и мосты. Благодаря этому Новорязанское шоссе разгрузится в два раза. Изменения почувствуют жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны. Время в пути до Москвы сократится на 1,5 часа.

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