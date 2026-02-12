Новый цикл занятий по компьютерной грамотности начался в Балашихе

В Балашихе стартовал новый цикл занятий по компьютерной грамотности, который направлен на обучение семей участников специальной военной операции и активных долголетов. В открытии курса приняли участие председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Курсы по компьютерной грамотности были впервые запущены в Балашихе в октябре 2025 года. Инициатива принадлежит Общественной палате городского округа, которая получила поддержку от партии «Единая Россия». Специалисты школы «Киберуан» разработали уникальную программу, адаптированную под запросы целевой аудитории, в первую очередь для людей среднего и старшего возраста.

«Современные цифровые технологии открывают перед людьми старшего возраста новые возможности: от записи к врачу и получения госуслуг до безопасного общения в сети и защиты от мошеннических действий. К сожалению, именно пожилые граждане чаще всего становятся жертвами киберпреступников. Уверен, что полученные навыки помогут нашим уважаемым ветеранам чувствовать себя уверенно и безопасно в цифровой среде», — подчеркнул Геннадий Попов.

Занятия проходят на площадках школы «Киберуан» в различных микрорайонах Балашихи, что значительно повышает доступность курсов для жителей всего города. Каждая учебная группа состоит из 15 человек, что позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому участнику и создать комфортную атмосферу для обучения.

В рамках курса участники изучают основы работы с компьютером и мобильными устройствами, осваивают навыки безопасного использования интернета, а также знакомятся с различными онлайн-сервисами, которые могут облегчить их повседневную жизнь. Программа направлена не только на обучение техническим аспектам, но и на развитие уверенности у пожилых людей в использовании цифровых технологий.