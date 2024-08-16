Новый цикл работ по ремонту дорог стартовал в Подмосковье

Фото: Минтранс Подмосковья

Пятый цикл работ по летнему содержанию муниципальных и региональных дорог стартовал в Московской области. Специалисты займутся ремонтом ям, светофоров, ограждений, а также выполнят комплекс других работ.

Зампред правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик отметил, что в планах провести работы с использованием примерно 3,5 тысячи единиц специальной техники. В рамках этого цикла дорожные службы продолжат восстанавливать линейную разметку на дорогах, а также разметку на пешеходных переходах.

Кроме того, сотрудники дорожных служб займутся мойкой автопавильонов, ограждений, проезжей части и тротуаров. Важным аспектом станет также уборка мусора и покос травы в полосе отвода.

Минтранс Подмосковья напомнил, что переход на летнее содержание дорог начался в апреле. Контроль качества работ ведется с помощью специальной системы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что свыше тысячи дорог приведут в порядок в регионе в 2024 году.

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