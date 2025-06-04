Новый тротуар обустроят на переулке Каляева в Павловском Посаде

Во время очередного объезда комиссия осмотрела строительство Фельдшерско-акушерского пункта в деревне Назарьево. Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов вместе с прокурором Владимиром Бусыгиным и прокурором Владимиром Владимировым посетили стройплощадку, обсудили ситуацию с подрядчиком и определили дальнейшие шаги.

На следующей неделе запланирован повторный визит для принятия конкретных решений.

На автовокзале продолжается частичная замена дорожного покрытия, а также ДРСУ займется подъемом водосточных решеток, что сделает перемещение пассажиров более удобным и безопасным.

По обращению жителя дома № 32а на улице Кузьмина поручено проверить законность подключения торговых точек к водоснабжению дома. Для наведения порядка на прилегающей территории будет проведена встреча с предпринимателями и ответственными службами.

На переулке Каляева планируется начать обустройство тротуара от станции юных техников до жилого дома, а также установить искусственные неровности. Городские службы также реализуют другие задачи, озвученные жителями во время встречи по этому адресу.