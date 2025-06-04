Новый тротуар обустроят на переулке Каляева в Павловском Посаде
Во время очередного объезда комиссия осмотрела строительство Фельдшерско-акушерского пункта в деревне Назарьево. Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов вместе с прокурором Владимиром Бусыгиным и прокурором Владимиром Владимировым посетили стройплощадку, обсудили ситуацию с подрядчиком и определили дальнейшие шаги.
На следующей неделе запланирован повторный визит для принятия конкретных решений.
На автовокзале продолжается частичная замена дорожного покрытия, а также ДРСУ займется подъемом водосточных решеток, что сделает перемещение пассажиров более удобным и безопасным.
По обращению жителя дома № 32а на улице Кузьмина поручено проверить законность подключения торговых точек к водоснабжению дома. Для наведения порядка на прилегающей территории будет проведена встреча с предпринимателями и ответственными службами.
На переулке Каляева планируется начать обустройство тротуара от станции юных техников до жилого дома, а также установить искусственные неровности. Городские службы также реализуют другие задачи, озвученные жителями во время встречи по этому адресу.
Денис Семенов проверил, как организован отдых детей в летнем лагере в ФОК «Надежда», отметив важность активного и полезного досуга для здоровья ребят.
Кроме того, продолжаются работы по уборке мусора, покосу травы, обновлению ограждений вдоль дорог, замене дорожных знаков и тротуарной плитки. Все этапы работ находятся под контролем главы города.