Новый сервис по обслуживанию газового оборудования запустили в Подмосковье

Новый электронный сервис для жителей газифицированных квартир запустили в Московской области. Он представляет собой виртуального консультанта в Telegram.

С помощью чат-бота каждый может узнать точную дату техобслуживания газового оборудования в своей квартире. Кроме того, бот уведомит пользователей за 20 и за три дня до визита специалистов.

Через чат-бот жители региона могут оставить отзывы или предложения, а также оценить работу слесаря. Сервис также предлагает полезную информацию о безопасном использовании газа в быту, включая рекомендации по действиям в случае обнаружения запаха газа, последствиям отказа пустить газовщиков на техобслуживание и советы по тому, как отличить настоящего газовщика от мошенников.

Сервис работает круглосуточно. Все конфиденциальные данные обрабатываются только после ввода номера лицевого счета пользователя.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».