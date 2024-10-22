Новый рентгенологический кабинет открыли в стоматологии в Подольске

В Подольске обновили стоматологию и установили новое оборудование, в том числе открыли новый рентгенологический кабинет. Специалисты прорабатывают возможность ввести льготы для участников СВО и их семей.

«Специалисты оказывают здесь и льготные услуги. Администрацией муниципалитета рассматривается вопрос о расширении программы поддержки для ветеранов боевых действий и детей участников СВО, в которую будет также входить частичная компенсация расходов по зубопротезированию», — сказал Григорий Артамонов.

Обновление медицинского учреждения выполнили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства Подмосковья. В стоматологической клинике на Красной улице отремонтировали кабинеты, закупили оборудование и установили мебель.

Изменения в стоматологии проверили глава Подольска Григорий Артамонов, представители здравоохранения, первый заместитель председателя городского совета, руководитель фракции «Единая Россия» в Подольске Любовь Ушакова.

В учреждении будут работать два рентгенологических кабинета. Новый открыли в сентябре и оборудовали его дентальным визиографом и компьютерным конусно-лучевым томографом.

Еще в одном отделении капитальный ремонт завершится в декабре. Полностью учреждение приведут в порядок к весне 2025 года.

Отметим, в округе работают меры поддержки медицинских работников, в том числе предоставление служебного жилья, компенсация аренды и единовременные выплаты молодым специалистам.

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