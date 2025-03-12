Новый пешеходный переход обустроят в Павловском Посаде по просьбе жителей

В округе продолжаются активные работы по благоустройству и улучшению городской инфраструктуры. Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов лично проинспектировал состояние общественных территорий, уделив особое внимание обращениям местных жителей.

В ходе рабочей встречи с активными жителями улицы Вохно-Набережной был проведен диалог, в результате которого сформировали план дальнейших действий. В частности, в ближайшее время, как только позволят погодные условия, городские службы приступят к подсыпке дороги, ведущей к жилым домам.

Кроме того, были запланированы работы по обустройству тротуаров и пешеходных переходов на улице Карповской, ведущих к парку «Меленки».

Особое внимание было уделено территории, где в будущем планируется создание Аллеи Героев.

«Планируем поставить памятник в честь героев СВО, обустроить аллею, чтобы она действительно стала местом памяти и гордости: будет асфальт, освещение, камеры наблюдения, красивые архитектурные детали. Попросил подрядчиков поторопиться с финальным вариантом концепции», — сообщил Денис Семенов.