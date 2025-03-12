Новый паркинг построят в жилом комплексе «Заречье Парк» в Одинцове

Готовность строительства многоуровневого паркинга на территории жилого комплекса «Заречье Парк» в Одинцовском округе достигла 77%. Здесь будет парковка на 717 машино-мест.
Паркинг разместится в северной части жилого комплекса, возле домов третьей очереди строительства.
Сейчас на объекте задействованы 30 человек. Они делают остекление, монтаж инженерных систем и наружных инженерных сетей. В ближайшее время приступят к земляным работам на прилегающей территории.
В девятиэтажном паркинге оборудуют удобные лестницы и два лифта. Также на въезде установят автоматические шлагбаумы. Они будут открываться с помощью специальной магнитной карты. На первом этаже разместят автомойку на четыре поста и мотосервис с помещением для мойки мототранспорта и ремонтной зоной.
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