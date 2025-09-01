Новый корпус школы № 1 открыли на Октябрьской улице в Королеве. Он рассчитан на 400 мест. Здание оформили в космической тематике.

Как рассказали в региональном Минстрое, внешне новый корпус напоминает Международную космическую станцию. В нем разместили учебные классы, лаборатории, универсальные кабинеты, медблок, спортивный и актовый залы, библиотеку и столовую.

Внутри школа также оформлена в тематическом стиле. Каждый кабинет назвал в честь выдающихся деятелей космонавтики. Один из них — герой России Олег Кононенко — пришел поздравить ребят с 1 Сентября.

На территории учреждения также обустроили стадион с беговыми дорожками, площадки для игр в баскетбол и волейбол.

Корпус построили по госпрограмме за счет бюджетных средств.