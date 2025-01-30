Новый корпус научного центра гигиены построят в Мытищах

Новые лаборатории расширят возможности для исследований. Завершат работы в четвертом квартале 2029 года.

Больше 130 лет федеральный научный центр гигиены имени Федора Эрисмана создает новые разработки в сфере экологии и гигиены. Небольшая санитарная станция превратилась в крупнейший научный центр мирового уровня. Работа специалистов многопрофильного учреждения направлена на сохранение и укрепление человеческого здоровья.

Реконструкция лабораторного корпуса была запущена в январе. Помимо ремонта, к существующему зданию добавится дополнительная пристройка с надземным переходом.

Сейчас строители подготавливают площадку к нулевому циклу для начала основных работ. Новое здание будет оборудовано современной техникой и лабораториями, что значительно расширит горизонт возможностей для новых разработок и исследовательской работы.

Федеральный научный центр гигиены имени Федора Эрисмана получит новый виток развития, что поможет усилить позиции России в мировой науке.