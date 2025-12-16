Новый газон посадят в Наро-Фоминске весной

Весной следующего года внешний вид Наро-Фоминска преобразится благодаря посадке нового газона на Площади Свободы. Сейчас специалисты проводят подготовительные работы: снимают устаревший слой грунта и создают оптимальный рельеф поверхности, обеспечивая правильное распределение осадков.

По словам специалистов, этот этап важен для того, чтобы вода свободно стекала с дороги, предотвращая лужи и повышая безопасность дорожного движения.

«Мы понимаем временные неудобства, вызванные работами, однако конечная цель оправдывает затраты усилий. Создание благоустроенного пространства улучшит качество жизни наших жителей и создаст комфортные условия для прогулок и пребывания в центре города», — сообщил начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.

Запланированная посадка газона состоится следующей весной, когда наступит стабильная плюсовая температура воздуха. Жители смогут насладиться обновленным обликом центра города уже совсем скоро.