Новый формат уборки территорий жилых комплексов утвердили в Химках

Новый формат уборки придомовых территорий утвердили в Химках. Изменения связаны с наступлением зимнего сезона и ожиданием обильных осадков.

Управляющие компании уже закупили современную коммунальную технику и реагенты, а также провели ревизию и проверили имеющиеся оборудование на пригодность.

Новый формат уборки будет введен в жилых комплексах «Солнечная система», «Новокуркино», «Город набережных», «Ивакино-Покровское», «Новосходненский» и «Лесной уголок». Правила предполагают, что за каждым домом будет закреплен конкретный специалист и установлен график работ, информацию о котором опубликуют в домовых чатах. Также коммунальщики определили места для складирования собранного снега.

Чистоту улиц в жилом комплексе «Новокуркино» будут обеспечивать два трактора МТ3, пять механических щеток. Ответственными за 10 домов назначили 16 дворников. Подобную систему закрепили и в других районах Химок.

Региональные управляющие будут следить за качеством выполненных работ. Каждые два-четыре дня они будут посещать жилые комплексы с проверкой.

Таже жители всегда могут обратиться с вопросами в круглосуточную диспетчерскую службу по номерам: жилой комплекс «Новокуркино» — +7 499 390-57-11; жилые комплексы «Солнечная система» и «Город Набережных» — +7 499 390-77-87; жилые комплексы «Новосходненский» и «Ивакино — Покровское» — +7 (499) 390-77-87.

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