Новый этап капитального ремонта стартовал во Дворцу культуры «Мир» в Лыткарине

В настоящее время подрядчики завершили один из ключевых этапов работ — полный демонтаж старой отделки во всем здании, включая первый, второй, третий и цокольный этажи. Это позволяет приступить к реализации нового дизайнерского проекта.

Особое внимание в ходе капитального ремонта уделяется обновлению фасада здания. Для облицовки планируется использовать клинкерную плитку, имитирующую кирпич, и натуральный камень.

«Сейчас наш фасад состоит из силикатного кирпича и натурального камня — из него выполнены колонны Дворца культуры», — сообщил заместитель главы Лыткарина Евгений Забойкин.

Он также пояснил, что клинкерный кирпич отличается высокой прочностью, а также низкой гигроскопичностью. После завершения капитального ремонта во Дворце культуры «Мир» планируется установить новую мебель, звуковое и световое оборудование.

Завершение всех работ запланировано на конец 2025 года. Реконструкция осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Культура Подмосковья».