Новый этап капитального ремонта школы № 5 начался в Наро-Фоминске

Проектом предусмотрена полная модернизация кровли, фасадов, инженерных коммуникаций и благоустройство территории. Строители уже на 75% завершили демонтаж старых конструкций.

Третий этаж полностью очищен, на первом и втором этажах работы выполнены более чем на 50%. Уже через две-три недели начнется возведение новых конструкций.

Глава городского округа Роман Шамнэ побывал на объекте вместе с учениками, которые захотели увидеть, как преображается школа. Ребята оценили работу роботов-помощников и спецтехники, благодаря которым темпы работ ускорили более чем в два раза.

Школьники также пообщались с руководителем подрядной организации Константином Тикаловичем, предложив идеи по перепланировке некоторых кабинетов. Ученики попросили сохранить фирменный стиль, который разрабатывали сами. Константин Тикалович согласился учесть в проекте пожелания школьников.

Роман Шамнэ пообещал ребятам снова пригласить их на объект в начале декабря, когда строители начнут созидательную работу.