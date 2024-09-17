Новый элеваторный комплекс построят в Кашире в 2026 году

Подмосковное сельхозпредприятие завершает первый этап строительства элеватора в городском округе Кашира. Комплекс сможет вместить более 44 тысяч тонн различных культур.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, предприятие в 2022 году приобрело земельные участки сельскохозяйственного назначения и увеличило посевную площадь до четырех гектаров.

«На текущий момент возведены завальная яма, рабочая башня с двумя автономными линиями для переработки продукции, установлены две сушильные установки и зернохранилище объемом 12 тысяч тонн», — пояснили в ведомстве.

После ввода в эксплуатацию нового элеваторного комплекса в 2026 году создадут 40 рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет 600 миллионов рублей.

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