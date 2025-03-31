Новый экодомик установили в ЖК «Новоснегиревский» в Истре

Старый экодомик в ЖК «Новоснегиревский» в Истре заменили на новый, так как в пункте сбора не хватало места для емкостей под некоторые виды отходов. Новый начнет работать уже в эту среду и сможет вместить все.

Принимать отходы будут с 15 и до 16, а также в пятницу с 9 и до 10 утра, в субботу с 10 и до 11.

Также в новом экодомике появилось больше места для сортировки отходов и волонтёров, которые помогают распределить их. Они принимают макулатуру, пластик одежду и обувь. За принесенные вещи можно получить бонусы в одном из супермаркетов. Также каждую 4-ю субботу туда можно сдать крупногабаритную технику и автомобильные аккумуляторы.

В пункте сбора не принимают зажигалки. Экодомик пользуется популярностью у местных жителей. Год назад, как только он появился, на переработку отправилось более 20 тонн мусора.