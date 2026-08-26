Новый дыхательный аппарат получил роддом в Подольске
В Подольский родильный дом поступил современный дыхательный аппарат для операционной и реанимации. Оборудование закупили в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027».
Прибор уже используется в работе анестезиологов. Его главное преимущество — полная цифровизация процесса: все ключевые параметры состояния пациента выводятся на единый экран. Это позволяет врачам мгновенно отслеживать динамику и корректировать терапию без задержки.
Как пояснила заведующая отделением реанимации и анестезиологии Подольского роддома Анна Гиц, функционал аппарата значительно шире, чем у стандартных моделей. «Здесь мы видим сразу и давление, и насыщение крови кислородом, и уровень углекислого газа. Он может применяться как дыхательный аппарат и как наркозный», — рассказала она.
Важно, что это отечественная разработка, которая не уступает зарубежным аналогам. Аппарат оснащен несколькими режимами искусственной вентиляции легких — по объему и по давлению, а также системой триггерной поддержки. Если пациент дышит самостоятельно, прибор не вмешивается, но при малейшей остановке дыхания автоматически включает вспомогательный режим.
«Они, как правило, в операционной не используются, они используются при длительной ИВЛ и медикаментозном сне в реанимации. Это тоже поддержка, и в положительном давлении на выдохе. Аппарат хороший, надежный», — добавила Анна Гиц.
Поступление высокотехнологичного оборудования позволяет врачам обеспечивать пациентов качественной и безопасной медицинской помощью на всех этапах — от плановой операции до интенсивной терапии в послеоперационный период.
«Мы продолжим обновление медицинских учреждений, чтобы врачи располагали всем необходимым для работы, а жители получали качественную и своевременную помощь», — прокомментировал глава округа Григорий Артамонов.