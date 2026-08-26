Сегодня 17:11 Новый дыхательный аппарат получил роддом в Подольске Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск Подмосковье

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В Подольский родильный дом поступил современный дыхательный аппарат для операционной и реанимации. Оборудование закупили в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027».

Прибор уже используется в работе анестезиологов. Его главное преимущество — полная цифровизация процесса: все ключевые параметры состояния пациента выводятся на единый экран. Это позволяет врачам мгновенно отслеживать динамику и корректировать терапию без задержки. Как пояснила заведующая отделением реанимации и анестезиологии Подольского роддома Анна Гиц, функционал аппарата значительно шире, чем у стандартных моделей. «Здесь мы видим сразу и давление, и насыщение крови кислородом, и уровень углекислого газа. Он может применяться как дыхательный аппарат и как наркозный», — рассказала она.

Важно, что это отечественная разработка, которая не уступает зарубежным аналогам. Аппарат оснащен несколькими режимами искусственной вентиляции легких — по объему и по давлению, а также системой триггерной поддержки. Если пациент дышит самостоятельно, прибор не вмешивается, но при малейшей остановке дыхания автоматически включает вспомогательный режим.