Новый детский сад в ЖК «Томилино парк» в Люберцах откроют в 2026 году

Строительство современного дошкольного учреждения продолжается в Люберцах. Оно будет рассчитано на 360 воспитанников.

Застройкой занимается группа «Самолет». Ход работ проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«Микрорайон активно развивается — сейчас здесь идет строительство еще одной школы на 1100 мест, поликлиники на 540 посещений в смену. На стройплощадке идет монтаж фасада, устройство коммуникаций, отделка помещений и благоустройство территории», — сказал Владимир Волков.

Здание будет трехэтажным. Детский сад рассчитан на 15 групп.

В нем будет современное оборудование. Рядом благоустроят двор с игровыми и спортивными площадками, зонами для творчества и занятий.

Открытие детский сад должны во втором квартале следующего года.