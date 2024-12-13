Новый автобус между Краснознаменском и Наро-Фоминском запустят 14 декабря

С 14 декабря в тестовом режиме на маршруте № 1023 «Тарасково — Наро-Фоминск» начнет действовать дополнительная схема движения между Краснознаменском и Наро-Фоминском. Это улучшит транспортное сообщение между городами и обеспечит удобный доступ к социальным объектам.

Автобусы будут курсировать шесть раз в день: первый рейс отправляется из Наро-Фоминска в 06:30, последний — из Краснознаменска в 18:30. Основное расписание маршрута «Тарасково — Наро-Фоминск» изменяться не будет.

Специалисты проведут мониторинг тестового режима, чтобы принять решение о постоянном запуске маршрута. Для обладателей социальных карт Московской области будут действовать льготы, а оплата доступна через карты «Тройка», «Стрелка» и банковские карты.