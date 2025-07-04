Новый асфальт уложили во дворе на проспекте 60-летия Октября в Щелкове

В округе продолжается активная работа по благоустройству дворовых территорий. Очередной этап преображения коснулся дворов, расположенных на проспекте 60-летия Октября, у домов № 2 и № 4.

Несмотря на то, что работы начались недавно, жители уже могут наблюдать значительные изменения. Старое и изношенное асфальтовое покрытие было полностью демонтировано, а подрядная организация оперативно приступила к установке новых бордюрных камней и обустройству тротуарных дорожек.

Особое внимание уделено удобству жителей: подходы к подъездам домов покрыли новым асфальтом. На этом благоустройство не ограничится. Проект предусматривает комплексное обновление дворовой территории, которое включает в себя обустройство детской игровой площадки с безопасным покрытием, а также создание спортивной площадки для занятий физической культурой и спортом на свежем воздухе. Для обеспечения безопасности и комфорта в темное время суток будет произведена замена уличного освещения на энергоэффективные светильники. Кроме того, во дворе установят новые скамейки и урны.

Завершение всего комплекса работ во дворе на проспекте 60-летия Октября запланировано на начало сентября.