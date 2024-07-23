Новый арт-объект появится на бульваре Победы в Белоозерском

В Белоозерском продолжается реконструкция Бульвара Победы. Здесь установят современные малые архитектурные формы, в том числе арт-объект, состоящий из двух перетекающих колец-озер.

В центральной части бульвара Победы установят арт-объект из двух перетекающих колец-озер, площадки для отдыха и кратковременной игры. На прилегающей территории – спортивную зону с воркаутом и столами для настольного тенниса.

«Озера Белое и Островное — природные достопримечательности города, любимое место отдыха местных жителей. Образы этих озер стали основой для создания индивидуального образа бульвара Победы. Арт-объект, который состоит из двух перетекающих колец-озер, устанавливается рядом с ЗАГСом и станет прекрасным объектом для фотосессий», — сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

В зоне сквера у ЗАГСа установят скамейки с зеркальной поверхностью. Такое же обрамление сделают у звезд в стеле, которые располагаются в центре бульвара.

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