Новый алгоритм поиска нарушителей чистоты во дворах запустили в Подмосковье

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье начал действовать новый порядок привлечения к ответственности граждан, которые выбрасывают во дворах крупногабаритные отходы. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору рассказало о нюансах алгоритма.

К такому мусору отнесли предметы длиной более 50 сантиметров, среди которых мебель, бытовая техника и фанера. Нарушителя теперь определяет нейросеть, после чего административная комиссия муниципалитета привлекает его к ответственности. Только за минувшие семь дней в регионе вынесли около 40 постановлений.

«В регионе более 66 тысяч камер с искусственным интеллектом. При их помощи мы разработали алгоритм выявления незаконопослушных жителей. Привлекаем к участию и правоохранительный блок, в части определения персональных данных жителей по фото», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Для управляющих организаций установили срок устранения сбора — 48 часов. Раньше этот процесс занимал неделю.

Штраф за незаконный выброс отходов для физических лиц достигает 5000 рублей.

Адрес ближайшего бункера для отходов можно узнать на официальном сайте ведомства.

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