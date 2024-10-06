Новый акушер-гинеколог пополнила штат поликлиники в поселке Поварово

Новый акушер-гинеколог Анастасия Сатыева пополнила штат Поваровской поликлиники под Солнечногорском. Она окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова.

На выбор профессии Анастасии повлияла бабушка, которая работала акушером-гинекологом. Девушка решила продолжить семейное дело.

«Когда ты помогаешь женщине, ты помогаешь всей семье. От женского здоровья зависит очень многое при планировании беременности. Я получаю удовлетворение от своей работы, когда помогаю женщинам, когда рождаются здоровые детки», — рассказала врач акушер-гинеколог Анастасия Сытаева.

В Поваровской поликлинике доктор работает больше месяца. Анастасия отметила, что кабинет полностью укомплектован, и в учреждении есть возможность провести все необходимые исследования.

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