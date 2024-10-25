Новые зоны для игр в волейбол и пинг-понг появились в Подольске

Зоны для игр в волейбол и пинг-понг обустроили в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в Подольске. Стадион могут посещать все желающие.

Результат работ оценили заместитель главы городского округа Подольск Вадим Буров и депутат Московской областной думы Павел Максимович. К ним присоединились активисты клуба «Активное долголетие».

Благоустройство прошло здесь благодаря программе инициативного бюджетирования. Рабочие установили площадку для волейбола и бадминтона, создали пространство для пинг-понга с четырьмя антивандальными столами.

Пенсионеры попросили сделать здесь также площадку для городошного спорта и занятий скандинавской ходьбой. Их предложения обязательно рассмотрят.

Отметим, что стадион открыт для всех жителей. Он находится в Подольске у дома № 4 на Спортивном проезде.

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