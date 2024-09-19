Новые тротуары вблизи медцентров построили в 10 округах Подмосковья в этом году

Тротуары к медицинским учреждениям построили в 10 городских округах Подмосковья. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Всего построили 12 тротуаров к поликлиникам, ФАПам, амбулаториям, больницам. Общая протяженность новых тротуаров составила более 15 километров», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что сейчас специалисты прокладывают новые тротуары к ФАПам в селе Саввино в Егорьевске и в деревне Судислово в Шаховской.

В ведомстве отметили, что новые тротуары обустроили в селе Черкизово в под Коломной, в городском округе Серпухов в деревнях Скрылья и Глазово и в деревне Гавшино.

Также тротуары построили в Чехове, Орехово-Зуевском, Богородском, Ступине и других городских округах региона.

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