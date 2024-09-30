Новые светильники установят на улицах в городском округе Щелково

Новое освещение установят в городском округе Щелково. Светильники появятся по проекту «Светлый город» в городе и двух деревнях.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, фонари установят в Щелкове на Сиреневой улице, в деревнях Здехово и Новопареево.

Всего в этом году в регионе установят почти 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор для них. По плану новыми системами освещения оснастят 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворовых территорий.

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